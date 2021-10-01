Милан, Италия, 1 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проиграл на выезде итальянскому «Милану» в первом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:84.

Баскетбол

Самыми результативными игроками матча стали Серхио Родригес и Шевон Шилдс из «Милана», набравшие по 17 очков. В составе ЦСКА защитник Габриэль Лундберг набрал 13 очков.

Отметим, что главным тренером «Милана» является бывший наставник ЦСКА Этторе Мессина, под руководством которого «армейцы» дважды выиграли Евролигу — в 2006 и 2008 годах.