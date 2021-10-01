Москва, 1 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Россия сохранит за собой роль поставщика природных ресурсов для Китая, что приведет к довольно негативным последствиям с точки зрения развития российской промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

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«На самом деле в большей степени Китай может опираться только на развитие и рост внутреннего рынка, — сказала она. — Мировой рынок несёт в себе риски перенасыщенности товарами, роста государственных и корпоративных долгов, в особенности развитых стран, что негативно влияет на уровень мирового потребления. Что же касается России, то она сохранит за собой роль поставщика природных ресурсов для Китая, что, с точки зрения экономических показателей, обеспечит определённый рост для экономики страны, но с точки зрения качественного развития российской промышленности, приведёт к довольно негативным последствиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какими темпами будет расти экономика Китая.