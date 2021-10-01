Благовещенск, 1 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За проезд транспортных средств из Амурской области в городской округ Китая Хэйхэ будет установлена плата до 9,5 тыс. рублей. Такая стоимость указана в распоряжении правительства Амурской области, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM. Эта плата будет максимальной, говорится в документе.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мост

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«Установить максимальный размер платы за проезд транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения Амурской области в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР) в размере 9540 рублей», — указано в распоряжении.

Платным проезд будет в течение всего срока концессионного договора, заключённого ещё до начала строительства моста между министром транспорта Амурской области, начальником департамента транспорта провинции Хэйлунцзян и генеральным директором совместной российско-китайской компании Хуан Юньюн.

По информации Amur. life плата установлена за проезд по участку протяжённостью 4 км от пункта пропуска до середины моста, где проходит государственная граница. За проезд в обратном направлении жители Амурской области будут платить на территории Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по трансграничному мосту через Амур для пассажирского транспорта откроют не ранее 2022 года. Сам мостовой переход принят в эксплуатацию, все необходимые документы оформлены, но продолжаются работы по строительству пропускного пункта. Мост начали строить практически одновременно с двух сторона Россия и Китай в 2016 году. Окупаемость проекта составляет 16 лет.