Москва, 1 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Китайская экономика действительно может показывать 5−6% экономического роста в ближайшие несколько лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала соответствующий прогноз Народного банка КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай действительно может показывать порядка 5−6% экономического роста в ближайшие годы, что не является высоким показателем для самого Китая, учитывая уровень инфляции в стране, находящийся примерно на том же уровне, — сказала Новикова. — Тем не менее данный рост достигается за счёт производства большого количества компонентов для готовой продукции иностранных компаний, за счёт развития внутреннего рынка страны, а также производства своей собственной готовой продукции с целью продажи на мировом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был дан прогноз о том, что ждет российско-китайские экономические отношения.