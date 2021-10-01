Подгорица, 1 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В октября цены на кофе в Черногории значительно вырастут. Основная причина такого роста цен — резкое повышение цен на кофе-сырец на мировом рынке, потому что урожай в Бразилии в этом году был уничтожен из-за низких температур, пишет портал CDM.

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Владелец компании Mokamard, производящей кофе MMS и KOPA, Драган Маркович сообщил CdM, что Черногория ожидает резкого повышения цен на кофе.

«Помимо цены на кофе-сырец, подорожало все, что связано с кофе — упаковка, сырье, газ и нефть. За последние три-четыре месяца цены на все вышеперечисленное значительно выросли», — подчеркивает Маркович.

Он отмечает, что 10−15 дней назад они подняли цены на кофе MMS, и сообщает, что KOPA вырастет в цене в ближайшие дни.

«Общий рост цен будет значительным. При нынешней ситуации цена 100 граммов кофе наверняка достигнет одного евро», — отмечает предприниматель