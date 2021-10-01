Вена, 1 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В сети появились снимки прототипа обновлённого Skoda Superb, покрытого камуфляжем. Снимки автомобиля размещены на сайте издания Auto.cz.

Auto.cz Прототип Skoda Superb

Отмечается, что снимки прототипа Superb были сделаны в Австрии. На снимках запечатлен универсал. Его передняя и задняя части замаскированы камуфляжной плёнкой. О том, что перед нами тестовый экземпляр нового поколения, можно судить по наклейке на корме, которая предупреждает о тестировании системы тормозов.

Читатель журнала, приславший снимки, сообщил, что слышал звук двигателя. Это указывает на то, что новинка будет оснащена двигателем внутреннего сгорания. При этом, возможно, что автомобиль также оснастят 48-вольтным стартер-генератором.

Ранее Skoda в рамках международной выставки Comtrans 2021, проходящей в Москве, провела официальную премьеру рестайлинговой модели Kodiaq. Авто представлено в версиях Active, Ambition и Style. Кроме того, машина получила модификации SPORTLINE и L&K.

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