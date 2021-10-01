Москва, , 10:42 — REGNUM Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество на различных направлениях, это отвечает интересам народов обеих стран. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной китайскому председателю Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, сообщает 1 октября пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Kremlin.ru

Поздравляя своего китайского коллегу, Путин отметил впечатляющие успехи КНР в экономике, науке и технике, в социальной и других сферах. Россия и Китай развивают отношения в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, добавил он.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях», — подчеркнул Путин.

По его словам, такое усиление сотрудничества полностью отвечает интересам российского и китайского народов, помогает упрочить безопасность и стабильность на региональном и глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил о 14-кратном росте товарооборота между Россией и Китаем за 20 лет.

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