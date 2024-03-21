Липецк, 1 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Липецкой области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных отраслей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такие меры предприняты из-за роста заболеваемости коронавирусом в Липецкой области. Не менее 80% сотрудников должны быть привиты в организациях и предприятиях здравоохранения, образования, соцзащиты и социального обслуживания, торговли, общепита, производства пищевых продуктов, общественного транспорта, ЖКХ и энергетики, МФЦ, почтовой связи, бытовых услуг, спортивных и косметических услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также промышленных предприятий непрерывного цикла.

Также в регионе обязательной прививка от коронавируса является для государственных и муниципальных служащих, для работников органов местного самоуправления.