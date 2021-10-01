Канберра, 1 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон похвалил уходящего в отставку премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян за ее работу, охарактеризовав коллегу как «дорогого друга» и «человека высочайшей чести». Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

Отставка

«Глэдис — мой дорогой друг, и мы знакомы очень давно … Она проявила героические качества на посту премьер-министра Нового Южного Уэльса», — заявил Моррисон, когда его спросили об отставке Бережиклян во время пресс-конференции.

«Я считаю, что она — порядочный человек, который много работает в интересах своего штата и который был для нас очень важным партнером», — завил в свою очередь премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс, который выступил перед журналистами в тот же день.

Премьер-министр штата Квинсленд Аннастейша Палащук также тепло отозвалась о своей коллеге:

«Вопреки тому, что говорят, я всегда уважала Глэдис и считала ее хорошим собеседником».