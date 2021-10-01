Переволоцкий район, Оренбургская область, 1 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В посёлке Переволоцком Оренбургской области приостановлена деятельность шумного кафе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Громче! Громче!

Местные жители, соседствующие с баром, жаловались на шум и громкую музыку. Последовала проверка. К административной ответственности юрлицо привлекли за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Как оказалось, в баре пренебрегали санитарными и гигиеническим правилами.

Согласно решению суда. Работа кафе приостановлена на 30 суток. Входные двери бара опечатаны.