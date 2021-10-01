Уфа, 1 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дождь

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Сообщается, что ночью 2 октября в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Столбик термометра в Башкирии ночью может опуститься до 0 °C, днем температура может подняться до +10°С.

3 октября в регионе также ожидаются дожди со снегом. Температура воздуха ночью может опуститься до 1 °C, днем ожидается +11°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 1 октября в регионе также ожидаются дожди со снегом.