Москва, 1 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Совет Думы принял к рассмотрению законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Это продолжение работы по выстраиванию в соответствии с новыми положениями Конституции единой системы публичной власти. Ранее уже были приняты законы о правительстве и о Госсовете», — отметил Володин в телеграм-канале.

Законопроект направлен на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны и каждого ее субъекта в отдельности.

«Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости, подотчетности органов власти», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории регионов (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого субъекта РФ. Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

Читайте также:Сроки для губернаторов и прочие новации: в России переорганизуют власть