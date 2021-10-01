Канберра, 1 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В эти выходные большинство населения Австралии перейдет на летнее время. Это означает, что граждане переведут стрелки на один час в 02:00 часа ночи 3 октября во всех штатах, кроме Западной Австралии, Северной территории и Квинсленда. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

geralt Часы

Отметим, что в Австралии активно готовятся к наступлению лета. Из-за того, что континент расположен южнее экватора, то привычные в северном полушарии сезоны не совпадают с австралийскими.

Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия, Тасмания, Австралийская столичная территория и остров Норфолк переведут часы на час назад. Квинсленд, Северная территория, Западная Австралия, Остров Рождества и Кокосовые острова на летнее время не переходят.

Как отмечают журналисты, в Квинсленде дискуссии о необходимости перехода на летнее время продолжаются.