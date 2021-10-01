Джакарта, 1 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Большой интерес индонезийских студентов к обучению в США заставил правительство Соединенных Штатов подумать об увеличении числа стипендий, сообщает Rakyat Merdeka.

(сс) Narek75 Студенты

«Поощрение индонезийских студентов к обучению в Америке — наш главный приоритет. Мы рады сообщить, что мы будем выдавать больше виз индонезийским студентам», — заявил посол США в Индонезии.

На данный момент в США обучается более 9000 индонезийских студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что экологические проблемы все равно будут существовать, даже если столицу перенесут на Калимантан.