Брянск, 1 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль Телеком» (Москва) в одностороннем порядке расторгла Брянская городская администрация. Подрядчик сорвал сроки строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограждение стройки

Строительная компания выиграла конкурсную процедуру и в ноябре 2019 года заключила контракт с горадминистрацией. Договор действовал до конца декабря 2020 года.

«Учитывая объективные сложности 2020 года, Брянская городская администрация с пониманием отнеслась к несвоевременному исполнению производственного графика, дав возможность подрядчику исправить сложившуюся ситуацию. К сожалению, ООО «Магистраль Телеком» проигнорировало предоставленную возможность. 29 сентября 2021 года муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке», — уточнили в мэрии.

Спорткомплекс готов на 80%. Заказчик готовит документы для проведения повторной конкурсной процедуры, которая определит нового подрядчика.