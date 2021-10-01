Волосово, Ленинградская область, 1 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Волосовском районе Ленинградской области в частном доме обнаружены тела супругов — женщины 1971 г.р. и мужчины 1974 г.р. — с двумя огнестрельными ранениями. Тела находились в кровати в одном из домов деревни Реполка. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Охотничье ружьё

«Рядом с кроватью обнаружено охотничье ружье, принадлежащее погибшему мужчине», — сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Следствием выясняются обстоятельства совершенного преступления и причины трагедии, назначен ряд судебных экспертиз.