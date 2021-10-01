Москва, , 10:24 — REGNUM Совет Думы рассмотрел ряд законопроектов, включая инициативу об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — отметил Володин в телеграм-канале.

Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде будут обязаны проходить техосмотр, напомнил он.

Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре законопроект об отмене техосмотра внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Согласно документу, техосмотр останется необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

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