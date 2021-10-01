Москва, 1 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Совет Думы рассмотрел ряд законопроектов, включая инициативу об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — отметил Володин в телеграм-канале.

Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде будут обязаны проходить техосмотр, напомнил он.

Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре законопроект об отмене техосмотра внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Согласно документу, техосмотр останется необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.