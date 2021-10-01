* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Черкесск, 1 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии задержан 20-летний житель соседней республики, готовивший теракт. Подготовку нападения на сотрудников правоохранительных органов ему поручили боевики международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Sntat.ru Террорист

Как установлено, задержанный является жителем Кабардино-Балкарии, 2001 года рождения. При обыске у него обнаружены составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного имеются доказательства приготовления к теракту. Это следует из переписки несостоявшегося террориста с членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанный признался в подготовке преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершении террористического акта.