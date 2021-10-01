Кемерово, 1 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области на этой неделе отмечается незначительный рост вызовов скорой медицинской помощи. Об этом сегодня, 1 октября, заявила замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В целом мы совпадаем с прошлой неделей. В структуре вызовов произошло изменение: увеличилось количество с поводами пневмония и COVID-19. В настоящий период времени с тем, что мы отмечаем, количество бригад достаточное, скорая помощь справляется. Но всё-таки тенденция на то, что пневмонии у нас выросли, COVID-19 у нас обращения на скорой помощи тоже есть. Поэтому здесь надо населению обратить внимание на своё здоровье. У нас на сегодняшний день 20% свободного коечного фонда. Коечного фонда достаточно. Поэтому здесь по госпитализации стабильно. Количество вообще заразившихся коронавирусной инфекцией у нас стабильное», — уточнила Абросова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на текущей неделе в Кемеровской области отмечается снижение обращений как на вызовах, так и в поликлиниках в «красной зоне».

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