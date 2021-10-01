Сидней, Австралия, , 10:29 — REGNUM Два последних премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс были избраны без всякого внутреннего сопротивления в Либеральной партии. Однако теперь после внезапной отставки Глэдис Бережиклян в самом важном с политической точки зрения штате Австралии может возникнуть вакуум власти, устранение которого не сможет пройти без потрясений. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Когда в 2017 году Глэдис Бережиклян баллотировалась на пост премьер-министра штата, у консервативной фракции партии было одно предварительное условие. Партия поддержит ее вступление на высший пост, если Доминик Перротте будет ее заместителем. Сразу после отставки Бережиклян он дал понять, что готов баллотироваться на пост премьер-министра и занять ее место.

Министр по делам занятости и туризма Стюарт Эйрес, как сообщается, также стремится стать во главе кабинета министров штата. 1 октября свое заявление о намерении стать премьер-министром опубликовал министр планирования Роб Стоукс.

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