Уфа, 1 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Порядка 68,8% преподавателей в вузах Башкирии получили прививку от COVID-19. Об этом 30 сентября сообщил ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в регионе, передает ИА «Башинформ».

Permkrai.ru Вакцинация

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Сообщается, что в вузах Башкирии разная ситуация с вакцинацией от COVID-19.

«Например, в аграрном вузе вакцинировались 89% сотрудников и 43,3% студентов. В нефтяном университете привились 48,2% работников, то есть в два раза меньше, чем в БашГАУ, соответственно, так же поступают и студенты — 12,7%. В юридическом институте почти сто процентная вакцинация студентов, почти 80% — преподаватели. В БГПУ им. М. Акмуллы привились 59% сотрудников и 29,3% студентов, в УГАТУ — 77,6% и 30,2%, УГИИ им. З. Исмагилова — 56,9% и 43,5%, БашГУ — 58,7% и 26,8%, БГМУ — 80% и 53,6%, БАГСУ — 83,6% и 43,2% соответственно», — приводит издание слова Павлова.

Отмечается, что в результате в среднем процент вакцинации по вузам республики составляет 68,8% (сотрудники) и 32,3% (студенты). По ссузам этот показатель составляет: 80% — сотрудники, студенты старше 18 лет — 29%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии более 84 тысяч детей учатся дистанционно.