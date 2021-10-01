Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области полицейский устроил стрельбу во время охраны территории одного из Аксайских рынков. Огонь был открыт случайно — во время чистки оружия.

U.S. Air Force Иракские полицейские

В рамках служебной проверки установлено, что инцидент случился в середине августа 2021 года. Якобы участковый из Гуково был направлен в Аксайский район для обеспечения правопорядка. Полицейский решил почистить табельный пистолет. Случайный выстрел произошёл в салоне патрульного автомобиля, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?». Никто не пострадал.

Гильзу участковый найти не смог, в связи с чем при сдаче оружия подменил патрон другим, который им якобы был найден в июне 2021 года. Полицейскому грозит уголовное дело.