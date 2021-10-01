Москва, 1 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. До конца нынешнего года с космодрома Байконур будет запущено пять ракет-носителей «Союз». Об этом 1 октября рассказал журналистам генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-2.1а»

«Еще планируется пять пусков до конца года с этой площадки (со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур — ред.)», — сказал он.

Кроме того, Мухамеджанов добавил, что также с Байконура запустят одну ракету-носитель «Протон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на стартовом столе космодрома Байконур (Казахстан) установили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», в котором 5 октября на МКС отправится съемочная группа проекта «Вызов».