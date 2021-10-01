Москва, 1 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Совет Думы рассмотрел ряд законопроектов, включая проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, первое чтение состоится 28 октября. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы рассмотрели 36 законопроектов. Из них 13 — проект федерального бюджета на 2022−2024 годы и бюджетообразующие законопроекты», — отметил Володин в телеграм-канале.

Совет Думы направил их в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты.

Также между профильными комитетами Госдумы были распределены конкретные разделы бюджета и бюджетообразующие законопроекты, которые они будут рассматривать с участием ответственных министерств и ведомств.

«Таким образом, работа над федеральным бюджетом уже началась. Наша задача — обеспечить реализацию принятых президентом решений: борьба с бедностью и безработицей, создание целостной системы поддержки семей с детьми вплоть до окончания ими школы, повышение уровня жизни людей в регионах, обеспечение доступного и качественного образования и здравоохранения, развитие инфраструктуры, создание условий для развития малого и среднего бизнеса», — указал он.

В первом чтении Госдума рассмотрит проект бюджета на 2022−2024 годы уже 28 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Предлагается, что в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.