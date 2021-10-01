Вильнюс, 1 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Сборная Португалии вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу. Об этом 1 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинальном матче португальские футболисты одержали победу над командой Казахстана. Основное и дополнительное время завершились вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались португальцы — 4:3.

В финале, который пройдёт 3 октября, сборная Португалии сыграет с командой Аргентины, которая ранее в полуфинале обыграла Бразилию со счётом 2:1, а до этого в четвертьфинале — Россию (1:1, по пенальти — 5:4).

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале 2016 года аргентинцы обыграли сборную России.

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