Канберра, , 10:26 — REGNUM Добровольная отставка премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян со своего поста стала шоком для всей политической элиты Австралии. Однако ее поступок представляется всего лишь завершающим аккордом на фоне продолжающегося более года расследования по факту политической коррупции. Об этом 1 октября сообщил телеканал Nine News.

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1 октября стало известно, что Бережиклян официально предстанет перед Независимой комиссией по борьбе с коррупцией, которая выяснит, привела ли ее деятельность к подрыву общественного доверия в период ее пребывания на посту главы Нового Южного Уэльса. Слушания должны начаться 18 октября и продлиться в течение следующих 10 дней.

В опубликованном сегодня Независимой комиссией по борьбе с коррупцией говорится следующее:

«Комиссия расследует, участвовала ли депутат парламента Глэдис Бережиклян в период с 2012 по 2018 год в действиях … повлекших за собой нарушение общественного доверия в ходе осуществления государственных функций при обстоятельствах, в которых она находилась в ситуации конфликта между исполнением своих должностных обязанностей и сачтными интересами, будучи в личных отношениях с тогдашним членом парламента Нового Южного Уэльса г-ном Дэрилом Магуайром».

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