Москва, 1 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Новый цифровой сервис «По пути» начал работать в мобильном приложении «Московский транспорт», сообщает 1 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Автобус

Сервис позволяет пассажиру заказать автобус на ту остановку, которая нужна. В мэрии сравнивают услугу с такси, однако обращают внимание, что стоимость поездки составит лишь 46 рублей.

«Сейчас сервис доступен только жителям нескольких поселений ТиНАО: Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского», — пояснили в мэрии.

Пока автобусы следуют до станции метро «Прокшино» и обратно, но со временем маршрутов станет больше, говорится в информации на сайте.

Планируется, что среднее время ожидания автобуса составит 10−20 минут. Ещё не более двух минут общественный транспорт будет находиться на остановке. Пассажиру при посадке нужно отсканировать QR-код, подтверждающий посадку.