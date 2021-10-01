Хабаровск, 1 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Хабаровске суд вынес приговор бывшим прокурору и полицейским, а также бизнесмену, которых обвиняли в мошенничестве и покушении на взятку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Vsemetri.com Форма прокурора

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В суде установлено, что в 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег коммерческого предприятия. В ходе расследования устанавливалась возможная причастность к совершению кражи директора сторонней фирмы.

Подозреваемый за помощью обратился к своему знакомому, состоящему в 2018 году в должности прокурора Железнодорожного района Хабаровска, который привлек к решению вопроса двух бывших сотрудников полиции.

Один из правоохранителей решил обмануть директора фирмы, предоставив ему ложные сведения о том, что уполномоченные должностные лица в полиции за взятку в виде 1 млн рублей примут решение о прекращении в отношении него уголовного дела.

Не будучи осведомленным о действиях подельника, передавая директору фирмы условия прекращения уголовного дела, прокурор увеличил сумму взятки до 2 млн рублей, из которых 1 млн решил присвоить себе.

Директор фирмы обратился в полицию — в 2019 году при непосредственном участии УФСБ России по Хабаровскому краю при проведении оперативно-розыскных мероприятий трое злоумышленников были задержаны.

Судом трое подсудимых признаны виновными: экс-прокурор получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением классного чина старшего советника юстиции, и штрафом в размере 2,02 млн рублей.

Одному фигуранту назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей, а другому — штраф в 1,2 млн рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморья, которого обвиняют в 15 эпизодах получения взяток, мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения.