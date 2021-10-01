Архангельск, 1 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Двух жителей Котласа 18 и 19 лет будут судить за незаконный сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

По версии следствия, обвиняемые купили в интернет-магазине наркотическое средство, чтобы впоследствии его продать. Покупку, расфасованную в пакеты, они забрали через тайник. «Закладки» они делали под руководством куратора из Сети.

Противоправные действия юношей пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Котласский», которыми данное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В ходе допросов обвиняемые свою вину признали частично. Один из них, в действиях которого усматривается несколько эпизодов противоправной деятельности, содержится под стражей.

За совершенное преступление им грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чемальском районе Республики Алтай перед судом предстанет 17-летний подросток из Новокузнецка, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере.