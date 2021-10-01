Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества МИД Южной Кореи Ли Дон Гю принял участие в заседании в рамках Корейско-американского диалога по энергетической безопасности, прошедшего 30 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в области энергетической безопасности, политику в сфере энергетики, меры борьбы с изменением климата, сокращение объемов выбросов парниковых газов.

Представитель Южной Кореи также рассказал своим американским коллегам об усилиях Сеула по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в смежных областях.