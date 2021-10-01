Красноярск, 1 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились более 14 тысяч жителей, из них 142 заразились клещевыми инфекциями. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

По данным ведомства, в период с 23 по 30 сентября активность клещей в регионе продолжала снижаться, но ещё фиксировались случаи их присасывания. За это время в крае был зарегистрирован 21 (-1) случай присасывания (в числе пострадавших — восемь детей). Всего же с начала сезона — 14 046 случаев.

В период с 23 по 30 сентября в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились четыре (-6) человека, с начала сезона — 4473.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали десять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом у ранее обратившихся (с начала сезона — 69) и семь случаев заболевания клещевым боррелиозом (с начала сезона — 71). С начала клещевого сезона два человека заболели эрлихиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29 936 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 6262 человека.