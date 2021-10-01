Москва, 1 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В сети появились фотографии кроссоверов Changan CS55 Plus, сделанные в районе Варшавского шоссе в Москве. Снимок размещен на сайте «Китайские автомобили».

Sina Changan CS55 Plus

Три модели Changan CS55 Plus были загружены на автовоз. Отмечается, что это могут быть разные версии кроссовера. На это указывают разные комплекты колесных дисков.

На ещё одном снимке можно рассмотреть, что кроссовер получил радиаторную решетку в новом фирменном дизайне марки. На этой решетке есть хромированные детали. Кроме того, на кузове машин имеются красные акценты.

По предварительной информации, Changan готовит новые кроссоверы Changan CS55 Plus к сертификации в России.

Напомним, новый кроссовер Changan CS55 Plus дебютировал весной 2021 года на автовыставке в Шанхае. На китайском авторынке модель появилась в августе.

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