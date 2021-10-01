Минск, 1 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Экс-кандидата в белорусские президенты Светлану Тихановскую отказался обсуждать в интервью с корреспондентом американского телеканала CNN Мэттью Чэнсом президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шилов Иван Лукашенко

«Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что Тихановская — это человек, который проживает «в конкретной стране» и который имеет «другую точку зрения».

«Я знаю этих людей (оппозицию — ред.) в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября спикер Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что западными государствами «поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп».