Симферополь, , 10:12 — REGNUM Ольга Славгородская назначена на пост министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, соответствующий указ подписал 1 октября глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Назначить Славгородскую Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым — министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — Главного государственного инспектора Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в тексте документа.

Пост министра экологии Крыма официально вакантным оставался с начала августа после отставки с должности Геннадия Нараева, занимавшего пост с апреля 2014 года. Как сообщало ИА REGNUM, об отставке Нараева было объявлено ещё 19 июля на фоне скандала с застройкой Форосского парка. Отставку Нараева по собственному желанию глава Крыма принял 9 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов официально уволил главу минприроды Крыма Нараева