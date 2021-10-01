Элиста, 1 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено три случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 1 октября.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 604 жителя Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии продолжает оставаться достаточно напряжённой. Режим ковид-ограничений власти продлили до 24 октября.