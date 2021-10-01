Баку, , 10:11 — REGNUM Три турецкие компании получили право разрабатывать месторождения полезных ископаемых в районах Нагорного Карабах, перешедших под контроль Баку в ходе войны осени 2020 года. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил в соцсети Twitter.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным главы министерства, компании получили право на разработку рудных месторождений «Гашгачай», «Эльбейдаш» и «Агдуздаг». По словам Джаббарова, их работа на рудниках может ускорить «реинтеграцию» региона.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

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