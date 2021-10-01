Смоленск, 1 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Управление областных автомобильных дорог Смоленской области («Смоленскавтодор»), которое приобрело шесть зданий и земельный участок в Смоленске, сообщило ИА REGNUM о дальнейшей судьбе объектов. В рамках реорганизации организации из неё выделят филиал в самостоятельное учреждение, которое и разместят в прибретенных за 60 млн рублей зданиях.

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Имущество, выкупленное у ЗАО «Смоленскмебель-2», перейдёт в собственность Смоленской области.

«В дальнейшем в указанных зданиях будет располагаться Областной центр организации дорожного движения, при этом все охранные мероприятия в отношении объектов культурного наследия, памятников архитектуры и культурного слоя вновь создаваемым учреждением будут неукоснительно соблюдаться, на основании охранных ордеров, ссылка на которые прописана в контракте», — отметили в «Смоленскавтодоре».

Напомним, учреждение выкупило объекты на улице Большая Краснофлотская, 70 в Смоленске. В составе приобретённого имущества — несколько зданий, в том числе деревообрабатывающий цех, который является памятником архитектуры регионального значения.