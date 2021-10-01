Москва, 1 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества сравнили отечественные и импортные зарубежные вина, чтобы проверить распространённый миф о превосходстве качества импортных напитков. В «соревновании» победили российские вина, сообщает 1 октября пресс-служба организации.

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В Роскачестве рассказали, что комиссия из 30 сомелье и винных экспертов дегустировала вина вслепую и оценивала все образцы по 12 параметрам. В исследовании участвовали купленные в розницу вина по цене до 1 тыс. рублей или чуть больше за бутылку. Эксперты присваивали винам баллы и учитывали разницу в цене.

«Со счетом 6:2 в упорной борьбе побеждает сборная виноделов России», — заключили в Роскачестве.

В организации отметили, что мнение о российских игристых винах как о напитках более низкого качества оказалось мифом.

В ходе исследования соперничали, к примеру, игристое полусладкое белое вино ZB Wine Moscato, произведённое в Крыму, и зарубежное Gancia Asti. Результат — 4,196 балла из пяти против 4,15 балла, при этом российское вино примерно на 300 рублей дешевле.

Лучшим игристым розовым признан брют Flute с кубанской винодельни «Мысхако». Лучшее игристое выдержанное в бутылке вино — брют Victor Dravigny от «Абрау-Дюрсо». Образец набрал 4,192 балла, а его испанский соперник Arte Latino Cava — ровно 4 балла.

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