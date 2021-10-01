Элиста, 1 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 64 человека. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 1 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, увеличилось до 462 человек. Состояние 25 из них остаётся тяжёлым. На самоизоляции остаются 2 987 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 575 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 28 611 пациентов.