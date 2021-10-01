Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончался от COVID-19 актёр детективных сериалов Руслан Дулич. Он не верил в существование коронавируса и был ярым противником вакцинации. Об этом 1 октября сообщила его близкая подруга Ирина Блат.

Vk.com/r.dulich Актер Руслан Дулич

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40-летнего Руслана Дулича не стало 26 сентября.

«Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич, — написала на своей странице Ирина. — Он не верил в вакцину… не верил в COVD-19… забирает «корона» молодых».

Дулич снимался в ролях второго плана в таких фильмах и сериалах как «Тайны следствия», «Невский. Тень архитектора», «На районе», «Выжить любой ценой», «Консультант», «Казнить нельзя помиловать», «Горюнов» и многих других.