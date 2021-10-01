Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году число отравлений грибами выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это следует из сведений, опубликованных на сайте донского управления Роспотребнадзора.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грибы

Так, с начала 2021 года на Дону зарегистрировано 11 случаев пищевых отравлений дикорастущими грибами. Число заболевших составило 15 человек, в том числе один ребёнок.

Для сравнения: за аналогичный период 2020 года в Ростовской области зарегистрировано три случая отравления грибами. Медицинская помощь потребовалась четырём жителям Дона.