Ставрополь, , 10:05 — REGNUM Экс-спикер думы Ставропольского края Геннадий Ягубов стал сенатором. Депутаты вновь избранного законодательного собрания наделили его полномочиями представлять Ставропольский край в Совете Федерации.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование за кандидатуру Ягубова, выдвинутого партией «Единая Россия», прошло на первом заседании парламента Ставрополья седьмого созыва 30 сентября. За него отдали голоса 46 из 47 присутствовавших в зале депутатов.

Напомним, ранее Геннадий Ягубов являлся депутатом краевой думы четвертого и пятого созывов. В шестом созыве парламента он был избран председателем думы Ставрополья.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в краевой парламент состоялись 17−19 сентября. Большинством голосов на них победила «Единая Россия», ей досталось 43 места в думе. Еще четыре мандата получила КПРФ, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» получили два места.