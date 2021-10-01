Ставрополь, 1 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Экс-спикер думы Ставропольского края Геннадий Ягубов стал сенатором. Депутаты вновь избранного законодательного собрания наделили его полномочиями представлять Ставропольский край в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Голосование за кандидатуру Ягубова, выдвинутого партией «Единая Россия», прошло на первом заседании парламента Ставрополья седьмого созыва 30 сентября. За него отдали голоса 46 из 47 присутствовавших в зале депутатов.

Напомним, ранее Геннадий Ягубов являлся депутатом краевой думы четвертого и пятого созывов. В шестом созыве парламента он был избран председателем думы Ставрополья.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в краевой парламент состоялись 17−19 сентября. Большинством голосов на них победила «Единая Россия», ей досталось 43 места в думе. Еще четыре мандата получила КПРФ, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» получили два места.