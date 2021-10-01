Симферополь, 1 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Республики Крым назначена первый замглавы минздрава Ольга Растригина. Соответствующий указ за подписью главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован 1 октября.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«Постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава Крыма сообщил об увольнении с поста главы минздрава Александра Остапенко. Также он сообщил о назначении временно исполняющим обязанности министра главврача Судакской городской больницы Константина Скорупского, его кандидатура, добавил Аксёнов, будет подана на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации.