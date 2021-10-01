София, 1 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Болгария не располагает достаточным запасом нефти, необходимым для нормального функционирования ряда отраслей экономики в кризисной ситуации. Об этом говорится в докладе европейского статистического бюро Евростат, передает софийская газета «Дума».

neizvestnayabg Флаги Болгарии и Евросоюза

Согласно официальной информации, София не выполняет директив ЕС, требующих от отдельно взятого государства иметь в своих хранилищах нефти и нефтепродуктов, объемы которых равны 90-дневному потреблению этого вида носителей.

«Болгарские показатели в этом контексте намного ниже», — говорится, в частности, в документе Евростата. По мнению экспертов, для решения данной проблемы из бюджета ЕС необходимо выделить до полумиллиарда евро.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2021 года «кризисный резерв» нефтепродуктов в Евросоюзе составил 112,5 млн тонн. К странам с наибольшими запасами топлива в ЕС относятся Германия, Италия и Франция.