Киев, 1 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В ходе учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний военный национальной гвардии Украины. Об этом 1 октября сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования украинской нацгвардии Максим Таран, его слова приводит «Украинская правда».

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«В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказал он.

Также Таран добавил, что тело погибшего военного доставили в его родное село Завишень (Львовская область). Кроме того, указывается, что по факту гибели возбуждено уголовное дело. При этом не сообщается, что стало причиной полученных военным смертельных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 12034 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.