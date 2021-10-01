Ярославль, 1 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Ярославской области 130 миллионов рублей на ремонт основного корпуса Ярославской областной инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Ярославская инфекционная больница

Идея создать в больнице больше мест не новая, власти и ранее думали об этом, когда отказались строить модульный ковид-госпиталь и решили отремонтировать здание больницы.

«Реализация проекта позволит создать 75 новых дополнительных мест и закрыть потребность в инфекционных койках в регионе. Что особенно значимо в период непростой эпидемической обстановки», — рассказал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Всего на ремонт корпуса направят более 200 миллионов рублей, в том числе 50 — из областного бюджета и свыше 20 миллионов — из внебюджетных источников

Основной корпус Ярославской областной инфекционной больницы был построен в 1938 году. Сейчас там действует 120 инфекционных коек 45 из которых занято пациентами больными ковидом. Федеральные средства должны поступить в регион в течение месяца, проект ремонта уже готов.