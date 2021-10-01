Кош-Агач, Алтай, 1 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В центральном парке села Кош-Агач в Республике Алтай открыт памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. В церемонии приняли участие семьи военных, погибших в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания.

Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай Памятник воинам-интернационалистам в селе Кош-Агач Республики Алтай

Инициатором установки монумента стали ветераны Афганской войны. Работы были проведены в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», а автором скульптуры стал заслуженный художник России Ерболат Нуриманов.

По словам депутата Эл Курултая Ержаната Бегенова, открытие памятника станет вкладом в военно-патриотическое воспитание молодежи и будет способствовать сохранению исторической памяти.

«Теперь у жителей нашего района появилась прекрасная возможность встречаться у памятного сооружения и отдать дань памяти своим погибшим землякам», — отметил он.

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