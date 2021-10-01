Лондон, 1 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В сети появилось первое тизерное изображение будущей новинки Mini под названием Hardtop Cooper S. Тизер размещён на официальной странице компании в Facebook.

Mini Mini Hardtop Cooper S

Подробностей о новинке пока нет. Однако в сообщении под тизером сказано, что «это будет нечто захватывающее».

По предварительным данным, на изображении представлена очередная специальная версия уже существующей модели.

На тизере можно рассмотреть лицевую часть Mini Hardtop Cooper S. Машина имеет чёрную окантовку вокруг фар, такого же цвета радиаторную решётку, а также эмблему компании чёрного цвета.

Ранее нидерландское тюнинг-ателье Beek Auto Racing представило модернизированный Mini GP3 с мотором мощностью 330 л. с. Автомобиль получил новую подвеску AST, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и систему выхлопа Milltek.

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